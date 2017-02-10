Смольный не передаст РПЦ бесхозную гостиницу при резиденции митрополита

Церковь просила безвозмездно передать ей два здания при резиденции митрополита на Каменном острове. Однако Смольный отказал, так как объекты оказались бесхозными.

Комиссия при правительстве Петербурга решила отказать в безвозмездной передаче русской православной церкви двух зданий, расположенных в резиденции митрополита на Каменном острове. Запрос о передаче помещений РПЦ направляло в ноябре 2016 году.

Речь идет о гостинице и административном корпусе, расположенном в домах 16-18 на 1-ой Березовой аллее. Комитет имущественных отношений отправил митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому Варсонофию официальный ответ.

Оказалось, что объекты не являются собственностью города. Поэтому здания нельзя передать в собственность епархии. Однако это не значит, что РПЦ совсем не получит эти дома. Комитет правительства рассматривает вероятность оформить здание в собственность. Тогда его можно будет передать церкви, при повторном запросе от нее.

Гостиница и служебный корпус построили в 1992 году по проекту Александра Шендеровича. Их построили на месте гаража, оранжереи и соседнего особняка Криличевской. Особняк также перестроили в жилой корпус с храмом Тихвинской иконы Божией Матери. Его в 2016 РПЦ получали безвозмездно.