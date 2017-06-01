Ураганный ветер и дождь испортят пятницу в Петербурге

Второй день лета не порадует петербуржцев и гостей города хорошей погодой. Синоптики обещают дождь и порывистый ветер.

Лето 2017 года в Северной столице решило не отставать от весны по причудам погоды. В пятницу, 2 июня, город снова ждет опасная и неприятная погода. МЧС по Петербургу предупреждает, что весь день в городе будет дождь и порывистый ветер.

Осадки в городе обещают преимущественно в виде дождя. Однако. Не исключено, что пройдет град. Сегодня Piter.tv уже писал, что в Сосновой Поляне первый день лета начался с сильного града.

Также синоптики обещают сильный ветер 2 июня. По их данным, порывы будут достигать 20 метров в секунду. При этом температура воздуха также не будет достаточно теплой: не выше 8-10 градусов. За ухудшение погоды отвечает балтийский циклон.

В связи с порывами ветра в МЧС просят горожан соблюдать осторожность. Стоит плотно закрыть все окна и двери. А вещи на открытых балконах закрепить или убрать. На улице стоит избегать деревьев, рекламных щитов и шатких конструкций. Сегодня в Петербурге сильный ветер повалил деревья, пострадали автомобили.