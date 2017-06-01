В Сосновой Поляне первый день лета начался с сильного града (видео)

Жители Сосновой Поляны выкладывают фото и видео с "летней" погодой: крупный град и дождь идут в муниципальном округе.

Горожане сообщают о не совсем подходящей первому дню лета погоде в Северной столице. По словам очевидцев, в четверг, 1 июня, в районе Сосновой Поляны вместе с дождем с неба посыпался град. Судя по фото, кусочки льда были достаточно большими.

Жители домов на проспекте Ветеранов не сильно расстраиваются и зовут играть в снежки и лепить снеговиков. В такую «летнюю» погоду достаточно трудно поверить, так как в остальных районах города погода хоть и холодная, но солнечная. Хотя горожане выкладывают снимки, на который тучи собираются в соседних от Сосновой Поляны местах.

Ранее Piter.tv сообщал, что в Петербурге в четверг усиливается ветер. Именно его порывы гонят тучи с дождем, грозой и градом по всей Северной столице. МЧС предупреждает горожан и туристов о необходимости сохранять осторожность.

Фото и видео: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург