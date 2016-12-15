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Путин выразил соболезнования Меркель после ДТП в Баварии
Сегодня, 21:59
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Sheker
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Путин выразил соболезнования Меркель после ДТП в Баварии

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Правительственная телеграмма из Кремля была направлена канцлеру ФРГ Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу

      Президент России Владимир Путин выразил соболезнования канцлеру Германии Ангеле Меркель и премьер-министру Баварии Хорсту Зеехоферу по поводу трагедии в Баварии. В тексте сообщения глава России выразил глубокие соболезнования родным и близким тех, кто пострадал или погиб в страшном ДТП.

Автобус с туристами из Саксонии направлялся в баварский Нюрнберг и попал в ДТП на трассе А9 в районе населенного пункта Мюнхберг. Жертвами автокатастрофы в Баварии в понедельник утром стали 18 туристов. Ещё около 20 человек числятся пострадавшими. 

 

 

 

 

Фото:
Instagram: president_vladimir_putin

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Категории: Мировые новости Лента новостей

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