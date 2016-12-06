Утренний коллапс на красной ветке вызвал сломавшийся на "Проспекте Ветеранов" состав

В пятницу утром на красной ветке метрополитена было затруднено движение, поезда следовали с увеличенным интервалом. Причиной ЧП стал сломавшийся около шести утра состав.

Утро пятницы,23 июня, началось для пассажиров метрополитена Петербурга с многочисленных ЧП. Одним из них стала давка и задержка поездов на красной ветке. Как уточняют в пресс-службе подземки, ехавший в сторону центра города состав сломался около станции "Проспект Ветеранов".

Инцидент произошел около шести утра. На то, чтобы убрать сломанный поезд с путей, ушло некоторое время. Из-за этого движение на ветке было затруднено. Проблему решили достаточно быстро, но давки на станциях избежать не удалось. Поезда ходили реже, поэтому желающие уехать скапливались в вестибюлях.

В самый пик проблемы от "Автово" до "Технологического Института" поезда ехали около 40 минут. Позже составы прибывали на станции с интервалом в 5-6 минут.

Утром в петербургском метро произошло и другое ЧП. Ранее Piter.tv на "Пионерской" сломался эскалатор: пассажиры поднимись пешком.

Фото: ВКонаткте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург