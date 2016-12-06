На "Пионерской" сломался эскалатор: пассажиры поднимись пешком

Утром в пятницу на станции метро "Пионерская" образовалась давка из-за сломавшегося эскалатора. По техническим причинам перестала работать автоматическая лестница на подъем.

Утро пятница, 23 июня, началось с неприятного инцидента на станции метро "Пионерская". В утренний час пик (около 09.30) тут сломался эскалатор. работающий на подъем. По громкой связи оказавшихся на лестнице пассажиров просили либо подниматься, либо спускаться вниз.

Чтобы быстро разрешить ситуацию на станции приняли решение пустить на подъем один из двух работающих эскалаторов. Но избежать большой толпы и давки все равно не удалось. Пассажиры, которые скорее хотели выйти, дожидались, пока спустятся все люди со средней автоматической лестницы.

Также очередь собралась и в верхнем вестибюле эскалатора. Так как обычно утренний поток пассажиров спускается по двум лестницам. И сокращение до одного эскалатора сильно отразилось на проходимости станции.

Видео: Piter.tv