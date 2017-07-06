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Появилось видео сильного пожара на крыше многоквартирного дома в Улан-Уде

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В сети появилось видео, как горит крыша многоквартирного дома на улице Терешковой в Улан-Уде.

В сеть проникли кадры пожара, произошедшего накануне, на крыше многоквартирного дома на улице Терешковой в Улан-Уде.

На кадрах видно, как на месте происшествия работают пожарные и тушат огонь при помощи лестницы.

По данным СМИ, жители четырехэтажного дома эвакуированы, никто не пострадал. В настоящий момент причины пожара устанавливаются.

Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nWocz25Oe_o

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Категории: Новости России

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