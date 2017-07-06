Появилось видео сильного пожара на крыше многоквартирного дома в Улан-Уде

В сети появилось видео, как горит крыша многоквартирного дома на улице Терешковой в Улан-Уде.

В сеть проникли кадры пожара, произошедшего накануне, на крыше многоквартирного дома на улице Терешковой в Улан-Уде.



На кадрах видно, как на месте происшествия работают пожарные и тушат огонь при помощи лестницы.



По данным СМИ, жители четырехэтажного дома эвакуированы, никто не пострадал. В настоящий момент причины пожара устанавливаются.



Видео: https://www.youtube.com/watch?v=nWocz25Oe_o