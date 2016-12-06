В сети появились шокирующие кадры с места ДТП с участием пассажирского автобуса Mersedes,следовавшего маршруту Волгоград-Шымкет, который опрокинулся на трассе в Казахстане.
Сообщается, что в автобусе находились 52 человека, из них пострадали 43, девять погибли, восемнадцать госпитализировали.
Личности погибших устанавливают. По факту ДТП проводится проверка.
Видео: https://www.youtube.com/channel/UCvHWEgA3GP-06oD2TWzo3Aw
Сегодня, 18:53
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Появилось видео с места смертельного ДТП в Казахстане: погибли 9 человек
Утром 22 июня двухэтажный пассажирский автобус Mercedes , следовавший маршруту Волгоград — Шымкент, опрокинулся на трассе в Казахстане. В результате ДТП пострадали 43 человека, 9 из них погибли.
В сети появились шокирующие кадры с места ДТП с участием пассажирского автобуса Mersedes,следовавшего маршруту Волгоград-Шымкет, который опрокинулся на трассе в Казахстане.