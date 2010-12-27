Появилось фото акции фанатов "Баварии" против украинского футболиста Зозули

Европейские футбольные фанаты объединенным фронтом выступили против украинского нацизма. На этот раз они обвинили в поддержке ультраправых идей футболиста Романа Зозулю.

Футбольные фанаты из разных стран мира продолжают гнобить украинца Романа Зозулю за проявления нацизма. К протестам испанских болельщиков накануне присоединились немцы. Баннер с требованием "Зозуля убирайся из футбола" был вывешен на трибунах "Альянс Арены" во время матча "Баварии" против "Вольфсбурга". Судя по фотографиям с места происшествия, его разместили именно болельщики "красной команды". Заметим, что рядом красоваля баннер "Вышвырнем нацистов из футбола" на немецком и английском языках. Фотографии флешмоба уже появились в социальных сетях и лишь подогрели негативное отношение европейцев к очередному "зигомету" из Украины.

В данный момент украинец Роман Зозуля выступает в Чемпионате Испании в клубе "Райо Вальекано". Клуб купил игрока сборной Украины у "Бетиса", где тот нередко конфликтовал с болельщиками из-за своих политических взглядов. Однако сразу после трансфера фанаты "Райо Валекано" обрушились с критикой на Зозулю и хозяев команды, назвав украинца "нацистом". Сейчас спортсмен тренируется отдельно от основной команды, его дальнейшая судьба не решена до сих пор.

Заметим, что Зозуля в разные годы оказывал финансовую поддержку ВСУ и несколько раз фотографировался с националистической символикой.

Фото: Twitter