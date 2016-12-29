Последний крылатый лев улетел с Банковского моста на реставрацию

В Петербурге закончены работы по демонтажу статуй грифонов с Банковского моста.

Сегодня днем, 17 января, в Петербурге была демонтирована последняя статуя крылатого льва на Банковском мосту. Так рабочие под строгим контролем чиновников из КГИОП поставили точку в недельной операции по демонтажу 4-х грифонов с двух берегов канала Грибоедова. Накануне они разобрали и увезли на реставрацию трех собратьев "мифического чудовища". А сегодня и последний грифон был разделен на части и упакован в специальный бокс для перевозки. Сложная процедура прошла "без сучка и задоринки": рабочие трудились предельно аккуратно и никак не повредили статую.

Теперь "семейка крылатых львов" вернется к Банковскому мосту лишь накануне ЧМ по футболу в 2018 году. До этого их будут восстанавливать и ремонтировать реставраторы. Все-таки за 190 лет существования в городе с нашим климатом грифоны изрядно попортились. Все это время петербуржцы и гости города не смогут насладиться классическим видом канала Грибоедова у Банковского моста.

Ранее мы писали, что в лапе грифона на Банковском мосту при демонтаже нашли клад.