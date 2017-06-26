Определились полуфинальные пары Кубка конфедераций 2017

Уже на этой неделе пройдут получинальные и финальный матч Кубка конфедераций. В борьбе за финал сойдутся Португалия и Чили, а также Германия и Мексика.

Первый полуфинальный матч состоится в среду, 28 июня, в Казани. Тут встретятся сборные Португалии и Чили. Команда Роналду заняла первое место в группе А. Чилийцы попали в полуфинал, став вторыми в группе В. Эксперты ожидаемо прогнозируют победу Португалии. А вот шансы на победу Мексики и ничью оценивают примерно одинаково.

На следующий день, 29 июня, на стадионе в Сочи сойдутся сборные Германии и Мексики. Немцы стали победителями группы В, а мексиканцы вторыми в группе А. Специалисты предсказывают победу Германии в этой паре. А ничья и победа Мексики рассматривается с равной возможностью.

Для России групповой этап и участие к Кубке конфедераций ФИФА закончилось. Россияне уступили Мексике и вылетели из турнира.

Финальная встреча пройдет в Петербурге в воскресенье, 2 июля. В тот же день пройдет матч за третье место. Команды будут бороться за бронзу в Москве.

Фото: Instagram / kekopanorama, imaginary_k, elen_cheer

Видео: Instagram / van_2003