Судно-нефтесборщик убирает масляное пятно на Большой Невке

Горожане заметили большое масляное пятно вдоль Петроградской набережной и Аптекарской набережной. Судно-нефтесборщик уже работает на месте.

Во вторник, 18 июля, горожане заметили большое масляное пятно, растянувшееся в Большой Невке вдоль Петроградской стороны. Пятно заметно у Петроградской набережной и тянется вплоть до Кантемировского моста.

Недалеко от бизнес-центра "Линкор" уже работают специалисты. Также им на подмогу направили второе судно, собирающее нефть. В ГУП заявили, что загрязнение достаточно больше.

Причина загрязнения пока не ясна. Некоторый горожане предполагают, что в воде просто оказалась смытая ливнем с дорог грязь.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург