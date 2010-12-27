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Судно-нефтесборщик убирает масляное пятно на Большой Невке
Сегодня, 17:15
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Asyaromanenkova
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Судно-нефтесборщик убирает масляное пятно на Большой Невке

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Горожане заметили большое масляное пятно вдоль Петроградской набережной и Аптекарской набережной. Судно-нефтесборщик уже работает на месте.

Во вторник, 18 июля, горожане заметили большое масляное пятно, растянувшееся в Большой Невке вдоль Петроградской стороны. Пятно заметно у Петроградской набережной и тянется вплоть до Кантемировского моста.

Недалеко от бизнес-центра "Линкор" уже работают специалисты. Также им на подмогу направили второе судно, собирающее нефть. В ГУП заявили, что загрязнение достаточно больше.

Причина загрязнения пока не ясна. Некоторый горожане предполагают, что в воде просто оказалась смытая ливнем с дорог грязь.

Судно-нефтесборщик убирает масляное пятно на Большой Невке

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Категории: Новости СПб

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