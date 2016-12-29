Появилось новое сумасшедшее видео от автора хита Pen-Pineapple-Apple-Pen

Японский исполнитель крэйзи-песен Pikotaro записал новый странный хит. За выходные его посмотрело более 2 миллионов людей.

Автор хита Pen-Pineapple-Apple-Pen признался в любви к апельсиновому соку. Его новый клип "I like OJ" уже стал хитом YouTube и набрал 2.5 млн просмотров. Это видео не уступает прошлому "шлягеру" по степени бреда и сумасшествия. Немолодой мужчина в леопардовом костюме записал двухминутное видео, в котором он поет и танцует под электронную музыку. В комичном номере ютуб-звезда Pikotaro говорит, что не любит никакие виды соков, кроме апельсинового. При этом танцор регулярно демонстрирует ладони, на которых маркером написано OJ (апельсиновый сок).

Заметим, что в комментариях к ролику можно найти немало негативо, а также тысячи "дизлайков". Комментаторы пишут, что видео стало популярным "по инерции", и не содержит ничего нового. Во всяком случае, танцы, костюм и вокал Pikotaro не отличаются от того, что он демонстрировал в легендарном Pen-Pineapple-Apple-Pen. Но вряд ли стоит сомневаться, что и этот ролик станет поводом для массы пародий, репостов и мем-культуры в Сети. Ранее мы писали, что в сети появилась полная версия мегапопулярного мем-хита "Pen-Pineapple-Apple-Pen".

Видео: Pikotaro Official, YouTube