Cтычку депутатов ЗакСа из-за Исаакиевского собора обсуждают в Сети

Драка в ходе очередного заседания парламента Санкт-Петербурга стала поводом для бурных обсуждений в социальных сетях.

Конфликт между "яблочником" Михаилом Амосовым и группой депутатов от "Единой России" в ходе заседания ЗакСа Санкт-Петербурга стала главной новостью этого дня в Северной столице. Напомним, что стычка произошла из-за отказа спикера парламента обсудить возможные поправки к документу о передачи Исаакиевского собора в управление Русской Православной Церкви. После этого сторонник поправок Михаил Амосов попытался призвать коллег к дискуссии, но его попытались вывести из зала. В результате группа парламентариев вяло потолкалась и разошлась по своим местам. В социальных сетях уже появились ёрнические замечания на этот счет.

О, месье Бочкофф! Замечательно культурный человек. Приятно видеть депутата от своего района в такой компании. Как тонко он чувствует госзаказ!, - пишет Анна Г.

Выборы прошли, плевать им на мнение народа. Чем наглее и напористей, тем больше возможности перевода в Москву..., - пишет Андрюха П.

И все это за наши деньги, - говорит Ева З.

лучше бы они за отмену повышения тарифов ЖКХ дрались с такой яростью,но видимо их это уже не возбуждает., -замечает Владимир Ч.

Где это разве драка??????, - разочаровано замечает Тимофей П.