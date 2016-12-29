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Cтычку депутатов ЗакСа из-за Исаакиевского собора обсуждают в Сети
Сегодня, 17:27
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Butenko
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Cтычку депутатов ЗакСа из-за Исаакиевского собора обсуждают в Сети

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Драка в ходе очередного заседания парламента Санкт-Петербурга стала поводом для бурных обсуждений в социальных сетях.

Конфликт между "яблочником" Михаилом Амосовым и группой депутатов от "Единой России" в ходе заседания ЗакСа Санкт-Петербурга стала главной новостью этого дня в Северной столице. Напомним, что стычка произошла из-за отказа спикера парламента обсудить возможные поправки к документу о передачи Исаакиевского собора в управление Русской Православной Церкви. После этого сторонник поправок Михаил Амосов попытался призвать коллег к дискуссии, но его попытались вывести из зала. В результате группа парламентариев вяло потолкалась и разошлась по своим местам. В социальных сетях уже появились ёрнические замечания на этот счет.

О, месье Бочкофф! Замечательно культурный человек. Приятно видеть депутата от своего района в такой компании. Как тонко он чувствует госзаказ!, - пишет Анна Г.
 
Выборы прошли, плевать им на мнение народа. Чем наглее и напористей, тем больше возможности перевода в Москву..., - пишет Андрюха П.
 
И все это за наши деньги, - говорит Ева З.
 
лучше бы они за отмену повышения тарифов ЖКХ дрались с такой яростью,но видимо их это уже не возбуждает., -замечает Владимир Ч.
 
Где это разве драка??????, - разочаровано замечает Тимофей П.
 
 
Судя по всему, в ближайшее время нам стоит ждать анекдотов, "фотожаб" и вайнов на эту тему. Впрочем, сами депутаты уже попросили не называть их драку побоищем, а считать ее "активной дискуссией". Ранее мы писали, что в ЗакСе депутаты подрались из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ.

 

Теги: драка депутатов петербург , драка депутатов спб закс , новости петербурга , новости спб
Категории: Новости СПб

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