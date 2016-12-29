Cтычку депутатов ЗакСа из-за Исаакиевского собора обсуждают в Сети

Конфликт между "яблочником" Михаилом Амосовым и группой депутатов от "Единой России" в ходе заседания ЗакСа Санкт-Петербурга стала главной новостью этого дня в Северной столице. Напомним, что стычка произошла из-за отказа спикера парламента обсудить возможные поправки к документу о передачи Исаакиевского собора в управление Русской Православной Церкви. После этого сторонник поправок Михаил Амосов попытался призвать коллег к дискуссии, но его попытались вывести из зала. В результате группа парламентариев вяло потолкалась и разошлась по своим местам. В социальных сетях уже появились ёрнические замечания на этот счет.
О, месье Бочкофф! Замечательно культурный человек. Приятно видеть депутата от своего района в такой компании. Как тонко он чувствует госзаказ!, - пишет Анна Г.
Выборы прошли, плевать им на мнение народа. Чем наглее и напористей, тем больше возможности перевода в Москву..., - пишет Андрюха П.
И все это за наши деньги, - говорит Ева З.
лучше бы они за отмену повышения тарифов ЖКХ дрались с такой яростью,но видимо их это уже не возбуждает., -замечает Владимир Ч.
Где это разве драка??????, - разочаровано замечает Тимофей П.
Судя по всему, в ближайшее время нам стоит ждать анекдотов, "фотожаб" и вайнов на эту тему. Впрочем, сами депутаты уже попросили не называть их драку побоищем, а считать ее "активной дискуссией". Ранее мы писали, что в ЗакСе депутаты подрались из-за передачи Исаакиевского собора РПЦ.