Опубликован эпичный второй трейлер "Бегущего по лезвию 2049"

Создатели одного из самых ожидаемых научно-фантастических фильмов 2017 года "Бегущий по лезвию 2049" презентовали второй трейлер ленты Дени Вильнева.

В Сети появился трейлер фильма "Бегущий по лезвию 2049", который выйдет в мировой прокат лишь в октябре 2017 года. Это уже второй промо-ролик, который загрузили на YouTube продюсеры компании Warner Brothers. Новое видео длится 2.5 минуты и гораздо более глубоко погружает зрителей в мир, созданный Дени Вильневым на основе вселенной классического Blade Runner`a, снятого еще в прошлом веке Ридли Скоттом.

Значительные отрывки эфирного времени внутри трейлера посвящены ключевым персонажам Райана Гослинга и Харрисона Форда. Старина Харри играет здесь уже совсем немолодого охотника на андроидов Рика Декарда, известного нам по первой части "Бегущего по лезвию". Ну а Райан Гослинг представляет нового персонажа: полицейского по имени Кей из Лос-Анджелеса. Паренек докапывается до очередного мирового заговора против людей и андроидов, тайну которого он хочет раскрыть вместе с легендарным Декардом. В трейлере зритель увидит несколько психологически сцен со звездными актерами, а также типичные для таких фильмов экшн-сцены.

Но главной фишкой трейлера является его эпический размах и атмосферность. Авторы показывают зрителям футуристические и околоапокалиптические виды Калифорнии 2049 года. В это время Земля уже окончательно урбанизирована и погрязла в металле и бетоне. А глобальное потепление с каждым днем повышает уровень мирового океана...

В трейлере также есть загадочный кадр с русским словом "целина" на одном из бункеров. Учитывая то, что речь идет о англоязычной версии трейлера, смысл этой фишки пока что не до конца понятен.

Видео: YouTube, Warner Bros. Pictures