Ольга Бузова призналась, что она ведьма

Известная телеведущая рассказала о своих сверхъестественных способностях журналистам. Кроме того, девушка заявила, что ее успех – это колдовство.

Популярная теледива Ольга Бузова в одном из своих интервью поведала о том, что она обладает сверхъестественной силой. По словам девушки, ее успех можно объяснить только колдовством.

Бузова настаивает, будто все, о чем она мечтает или думает, сбывается. А в качестве примера Ольга вспомнила старую историю: несколько лет назад на вопрос "Не хочет ли она попробовать себя на музыкальном поприще?", девушка в шутку ответила положительно. Тогда Ольга даже не подозревала, что добьётся таких успехов в вокале. Теперь звезда шоу-бизнеса старается всегда контролировать то, о чем думает и в шутку говорит, что боится представлять себя политическим деятелем.

Алина Синицына