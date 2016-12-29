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Очевидец снял пожар в квартире, в Москве на улице Старобитцевской

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Площадь пожара составила около 20 квадратных метров.

13 января произошел пожар в квартире жилого дома в Москве. Звонок о пожаре поступил в 16:19, в МСЧ России Москвы, по улицы Старобитцевская, дом 21, корпус 2,  где происходил пожар в одной из квартир шестого этажа. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров. В ходе проведения разведки и тушения пожара с выше расположенных этажей были спасены пять человек. В 17:02 была полная ликвидация пожара. Сведений о пострадавших не поступало.
Теги: горела квартира в москве , новости москвы , пожар в москве
Категории: Лента новостей Происшествия

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