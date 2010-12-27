Очевидцы сообщают о пожаре в парадной жилого дома на Маршала Казакова

В южной части Петербурга загорелся жилой многоэтажный дом. Местные жители заметили задымление в парадной и оперативно вызвали спасателей.

Этот День Победы получился тревожным у жителей дома № 5 на улице Маршала Казакова. В районе 16 часов здесь случился странный пожар. Очевидцы сообщают в социальных сетях, что почувствовали запах гари в парадных, и вызвали на место ЧП спасателей и скорую помощь. Части свидетелей пишут, что дыма и огня в доме не было, другие говорят о "сильно задымленных парадных".

На Маршала Казакова, 5 корп. 1 что-то горит. Дорога во дворе занята двумя каретами скорой и пожарными. Стойкий запах гари, дыма и огня не видно, - пишет один из свидетелей.

Официальнгых данных о причинах пожара и возможных пострадавших в Сети еще не появились. Однако пользователи активно загружают в социальные сети фотографии, снятые во дворе. На них действительно можно заметить несколько машин МЧС и столпотворение людей. Один из соседей написал, что квартиру мог поджечь местный пьяница, но эта версия нуждается в доказательствах.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург