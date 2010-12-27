Обладатель «Золотой пальмовой ветви» вынужден продать награду‍

Французский режиссёр тунисского происхождения Абделатиф Кешиш продаёт “Золотую пальмовую ветвь” Каннского кинофестиваля для завершения своего нового фильма. По данным британских СМИ, французский режиссёр получил награду в 2013 году на Каннском кинофестивале за киноленту “Жизнь Адель”. На торги также планируется выставить и другие лоты, в том числе картины, которые играли «важную роль» в «Жизни Адель».
Вырученные деньги пойдут на финансирование новой картины кинематографиста названием Mektoub, My Love («Мектуб, моя любовь»). Представители режиссера не уточнили, сколько именно средств требуется для завершения кино.
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