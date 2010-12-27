Ночной трейл «Белая Ночь»

Романтика утреннего Петербурга и спорт... Что может быть лучше пробежки навстречу рассвету? В самую короткую ночь в Северной столице спортсмены-романтики собираются на берегу Финского залива и бегут навстречу рассвету. На этот раз масштабный трейл ждёт всех неравнодушных в ночь на 25 июня на пляже «Станция Курорт».

Самые активные и вдохновленные петербуржцы наводнят сестрорецкий пляж уже в воскресенье и поучаствуют в традиционном ночном трейле «Белая ночь». Официальная часть соревнований стартует в полночь, но перед ними участников ждет шуточный «Пижамный забег», на который посетители могут прийти в пижамах и ночных сорочках. Дистанция в два километра будет подвластна каждому.



У самого же трейла дистанция будет немного серьёзнее. Точнее, их будет даже две: десять и двадцать километров. Спортсмены пробегут вдоль Финского залива. Основная часть маршрута пройдёт по плотному песку, однако местами бегунам придётся преодолевать каменистые, а также рыхлые участки.



Забег пройдет 25 июня на пляже станции "Курорт".

Фото: https://kudago.com/spb/