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Ночной трейл «Белая Ночь»
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TretyakovaS
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Ночной трейл «Белая Ночь»

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Романтика утреннего Петербурга и спорт... Что может быть лучше пробежки навстречу рассвету? В самую короткую ночь в Северной столице спортсмены-романтики собираются на берегу Финского залива и бегут навстречу рассвету. На этот раз масштабный трейл ждёт всех неравнодушных в ночь на 25 июня на пляже «Станция Курорт».

Самые активные и вдохновленные петербуржцы наводнят сестрорецкий пляж уже в воскресенье и поучаствуют в традиционном ночном трейле «Белая ночь». Официальная часть соревнований стартует в полночь, но перед ними участников ждет шуточный «Пижамный забег», на который посетители могут прийти в пижамах и ночных сорочках. Дистанция в два километра будет подвластна каждому.

У самого же трейла дистанция будет немного серьёзнее. Точнее, их будет даже две: десять и двадцать километров. Спортсмены пробегут вдоль Финского залива. Основная часть маршрута пройдёт по плотному песку, однако местами бегунам придётся преодолевать каменистые, а также рыхлые участки.

Забег пройдет 25 июня на пляже станции "Курорт".

Фото: https://kudago.com/spb/

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