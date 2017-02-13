Нелепый гол с fair-play в Петербурге попал на видео

В Петербурге футболист забил гол противнику, когда возвращал мяч по правилам fair-play.

В Петербурге продолжаются игры Суперлиги города по мини-футболу. По традиции, все матчи в прямом эфире транслирует канал Piter.TV. Во время розыгрыша очередного тура наши камеры сняли нелепый момент. Игрок команды "Рив Гош" забил в ворота соперников гол, о котором сам тут же пожалел. На 14-й минуте игры Данила Давыденко возвращал мяч соперникам по правилам Fair Play. Как правило, в такой ситуации игроки дают пас защитнику или вратарю второй команды. Однако Данила Давыденко превратил свой пас в неберущийся "парашют" за спину вратарю. Как видно на повторе момента, после этого сам "бомбардир" схватился за голову и попросил прощения у оппонентов.

К счастью, этот курьез разрешился мирным путем. Вратарь "Рив Гоша" вышел из ворот при первой же возможности, чтобы дать сравнять счет несправедливо обиженным соперникам. Те поразили его ворота первым ударом после розыгрыша мяча в центре поля.