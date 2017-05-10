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Названо имя основного претендента на пост главного тренера "Зенита"

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Тренером "Зенита" может стать наставник "Фиорентины" Паулу Соуза

«Зенит» предложил работу главному тренеру итальянской «Фиорентины». Существует вероятность, что тренером петербургского футбольного клуба станет Паулу Соуза.

По предварительной информации, португалец является главным претендентом на пост нового тренера питерцев, которых не устроила работа Мирчи Луческу.

Отметим, что Соуза пока что не давал согласия и, по данным неназванных источников, больше склоняется к варианту работы с дортмундской «Боруссией». Напомним, португальский специалист возглавляет «Фиорентину» с 2015 года.


Видео: архив

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Категории: Футбол в России и Европе Новости СПб

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