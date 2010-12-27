В Петербурге скончался тренер сине-бело-голубых Владимир Вильде

Его воспитанниками были Вячеслав Малафеев, Борис Чухлов и Олег Саленко.

В Петербурге в возрасте 75 лет скончался заслуженный тренер России Владимир Вильде. Об этом сообщила пресс-служба сине-бело-голубых.

Владимир Васильевич начал свою тренерскую карьеру в 1968 году, в футбольной школе "Смена". Вскоре он стал одним из лучших наставников сине-бело-голубых. Пять его воспитанников стали чемпионами страны и призерами национального чемпионата в составе "Зенита". Это Владимир Клементьев, Игорь Яковлев, Борис Чухлов, Александр Захариков и Вячеслав Малафеев. Кроме того, Вильде воспитал трех чемпионов Европы — Олега Саленко, Яна Бобровского и Павла Мочалина.

Прощание с тренером состоится 3 июня в стенах "Газпром Академии". Траурная церемония начнется в 11 часов.

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Фото: fc-zenit.ru