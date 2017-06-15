Новым директором Исаакиевского собора стал искусствовед Юрий Мудров

Комитет по культате Северной столицы назначил нового человека на должность директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

Стало известно имя нового директора государственного музея-памятника "Исаакиевский собор". Комитет по культуре Смольного назначил на эту должность искусствоведа Юрия Мудрова.

Как рассказали в ведомстве ТАСС, комитет провел отбор представленных им кандидатов. Сообщается, что Мудров приступит к работе уже в четверг, 15 июня.

Ранее Юрий Мудров трудился на руководящих должностях в музея-заповедниках "Павловск", "Ораниенбаум", Санкт-Петербургском фонде культуры, Государственном музее истории религии.

Сегодня во время прямой линии с президентом жители Северной столицы задали Владимиру Путину вопрос о судьбе Исаакиевского собора. Piter.tv ранее писал на эту тему: Путин: нам нужно деполитизировать проблему Исаакия, забыть о ней.