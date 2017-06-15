Путин: нам нужно деполитизировать проблему Исаакия, забыть о ней

Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к спорам вокруг передачи Исаакиевского собора Русской Православной Церкви.

Владимир Путин призвал жителей Петербурга к спокойному обсуждению передачи Исаакиевского собора Церкви. Об этом он заявил в ходе традиционной "Прямой линии". Вопрос об отношении президента к этому непростому вопросу задал рабочий "Балтийского завода" Иван Братцев. Владимир Путин признался, что не ожидал услышать его из уст кораблестроителя. В первой части ответа глава государства напомнил всем, что Россия является светским государством и будет оставаться таким. После этого Путин вспомнил о сложных отношениях Кремля и Церкви на протяжении 20 века.

"После Октябрьской революции государство сделало все, чтобы уничтожить наши духовные и религиозные корни, действовало очень последовательно и жестоко. Многие церкви были уничтожены и снесены. Тогда власть создавала квазирелигию, но ничего не получилось: Кодекс строителя коммунизма не заменил Библию. Были снесены многие храмы, уничтожены священники, их расстреливали и уничтожали в лагерях. Многие храмы были превращены в конюшни, мастерские... но, Слава Богу, не поднялась рука уничтожить Исаакиевский собор". - заявил Владимир Путин.

Он признал аргумент противников передачи Исаакия РПЦ о том, что собор никогда не находился под управлением Церкви напрямую, а принадлежал государству. Однако, по словам Путина, многие забывают, что де-факто глава Российской Империи считался также главой Православной Церкви.

"Он был построен как храм, как церковь, а не как музей. Он был построен для молитвы. А что там устроили в советское время? Повесили маятник Фуко, чтобы подтвердить, что Земля вертится - это был музей атеизма, такое тонкое издевательство над религиозными чувствами людей", - сказал президент.

Владимир Путин пообещал, что Исаакиевский собор в любом случае сохранит музейные функции. Он же призвал не политизировать проблему Исаакия, и даже "забыть о ней". При этом Путин признал существующее противоречие в законах, на которых основывается сам факт передачи храма РПЦ.

Да, у нас есть закон о передаче религиозных зданий религиозным организациям. И мы вроде бы должны его исполнить. Но у нас есть и международные обязательства, которые запрещают нам передавать в другие руки памятники архитектуры, памятники ЮНЕСКО. И в этом вопросе есть некоторые противоречия. Но мы легко из них выйдем, обеспечив и музейную деятельность, и отправления религиозных культов. Такие решения уже есть в мире, тот же собор святого Петра в Ватикане. Нам нужно деполитизировать эту проблему, забыть, что она существует, как таковая. И главное - не забывать, что это здание строилось как церковь, а не как музей. Но и музей тут нужно оставить. Не нужно тут ничего накручивать, спекулировать на этой теме и использовать как инструмент мелкой политической возни, - подытожил глава государства.

Видео: kremlin.ru