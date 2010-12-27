Социологи РАН: петербуржцы жалуются на проблемы с обеспечением семьи

Петербуржцы взволнованы повышением квартплаты, маленькими пенсиями и качеством медицины.

Социологи РАН сообщили результаты последних опросов, которые уже начали проводить перед выборами губернатора Санкт-Петербурга. Как сообщила старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко, жители Северной столицы жалуются проблемы с обеспечением семьи.

По данным ученых, 47 % от населения сказали, что жизнь в Петербурге, в целом, налаживается. Однако в разговоре о конкретных проблемах, 56 % признались, что их волнуют вопросы обеспечения семейного бюджета. Петербуржцы жаловались на повышение квартплаты, маленькие пенсии, качество медицины и пробки на дорогах.

56 % признались, что их волнуют вопросы обеспечения семейного бюджета, хотя год назат таких людей было значительно меньше - всего 30 %. [...] Да, мы понимаем, что это федеральный уровень, но город тоже может помочь людям помочь в каких-то вопросах. Татьяна Протасенко, старший научный сотрудник Социологического института РАН.

Сотрудница института социологии РАН также сообщила, что у горожан к губернатору Полтавченко, на данный момент, отношение спокойное. По наблюдениям экспертов, всплески отрицания или недовольства главой Петербрга в прошлом году были связаны с передачей Исаакиевского собора РПЦ.

Фото: pixabay.com