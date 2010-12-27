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Социологи РАН: петербуржцы жалуются на проблемы с обеспечением семьи
Сегодня, 12:59
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alexandra08
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Социологи РАН: петербуржцы жалуются на проблемы с обеспечением семьи

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Петербуржцы взволнованы повышением квартплаты, маленькими пенсиями и качеством медицины.

Социологи РАН сообщили результаты последних опросов, которые уже начали проводить перед выборами губернатора Санкт-Петербурга. Как сообщила старший научный сотрудник Социологического института РАН Татьяна Протасенко, жители Северной столицы жалуются проблемы с обеспечением семьи.

По данным ученых, 47 % от населения сказали, что жизнь в Петербурге, в целом, налаживается. Однако в разговоре о конкретных проблемах,  56 % признались, что их волнуют вопросы обеспечения семейного бюджета. Петербуржцы жаловались на повышение квартплаты, маленькие пенсии, качество медицины и пробки на дорогах. 

56 % признались, что их волнуют вопросы обеспечения семейного бюджета, хотя год назат таких людей было значительно меньше -  всего 30 %. [...] Да, мы понимаем, что это федеральный уровень, но город тоже может помочь людям помочь в каких-то вопросах.

Татьяна Протасенко, старший научный сотрудник Социологического института РАН.

Сотрудница института социологии РАН также сообщила, что у горожан к губернатору Полтавченко, на данный момент, отношение спокойное. По наблюдениям экспертов, всплески отрицания или недовольства главой Петербрга в прошлом году были связаны  с передачей Исаакиевского собора РПЦ.

Фото: pixabay.com

 

 

 

 

Теги: передача исаакия рпц , полтавченко , ран , социологи , социологи ран
Категории: Лента новостей Новости СПб Новости России

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