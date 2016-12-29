Насильник-рецидивист сгорел на пожаре в Ваганово

Пожар во Всеволожском районе мог начаться из-за упавшей свечи

Накануне утром, 17 января 2017 года, в деревне Ваганово Всеволожского района горел кирпичный двухэтажный дом. Как стало известно, пожар мог начаться из-за того, что в неэлектрофицированном помещении могла упасть свеча.

В доме был сорокалетний мужчина, он погиб. Сообщается, что в день пожара он злоупотреблял алкоголем.

Отдельно отмечается, что погибший житель Васильевского острова ранее был судим по тяжкой статье – он отсидел тюремный срок за изнасилование и насильственные действия сексуального характера, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам.

Видео: из архива