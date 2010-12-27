Налоговая служба Петербурга почти одолела вирус WannaCry

Отделение ФНС по Санкт-Петербургу продолжает борьбу с последствиями вирусной атаки WannaCry. Чиновники обещают, что с утра их сервисы заработают в прежнем режиме.

Нашумевший компьютерный вирус WannaCry ударил по работе налоговой службы в Петербурге. Как сообщает пресс-служба ФНС, в Северной столице весь понедельник, 15 мая, не работали электронные сервисы налогового ведомства. Специалисты IT-отдела организации так и не успели победить электронную болезнь к концу рабочего дня. Однако, по последним данным, работа в этом направлении практически завернеша. В ФНС заявили, что к утру 16 мая им удастся окончательно избавиться от последствий масштабной хакерской атаки. А горожане смогут в нормальном режиме пользоваться всеми сервисами ФНС.