Источник: Валентина Корязина покинет пост главы ФНС Петербурга

По неподтвержденным данным, Корязиной не продлили контракт на должности, что означает увольнение или перевод на другую должность.

Корязина Валентина Анатольевна, занимающая должность руководителя Управления Федеральной налоговой службой по Санкт-Петербургу, в ближайшее время покинет свой пост. Об этом 12 ноября Piter.tv сообщил источник, приближенный к организации.

По информации источника, Корязиной не продлили контракт на должности. Фактически это означает увольнение с занимаемой позиции или, как минимум, перевод на другое место работы. Согласно поступившей информации, новыми претендентами на пост руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Северной столице являются Полежаев и Терпигорев.

Отметим, что официальный контакт пресс-службы ФНС в Санкт-Петербурге не отвечал на звонки нашего СМИ в период с 11.00 до 13.00. В связи с этим Piter.TV направил официальный запрос о текущей ситуации в центральный аппарат ФНС РФ.

Напомним, что Валентина Анатольевна занимает руководящий пост в ФНС Петербурга с 14 сентября 2009 года. Ранее она занимала должность замруководителя Управления ФНС России по Санкт-Петербургу. До должности руководителя ФНС была начальником Межрегиональной инспекции ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам №10.

Фото: nalog.ru