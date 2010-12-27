Смольный намерен создать в Петербурге комфортные условия для бизнеса

Власти города на Неве намерены создать в Петербурге комфортные условия для бизнеса. Об этом парламентарии заявили на заседании коллегии Федеральной налоговой службы.
Так, в Северной столице сократят в два раза проверки малых и средних предпринимателей. Таким образом власти Петербурга добьются снижения нагрузки на бизнес и создание соответствующих условий.
Отметим, что за последние пять лет количество проверок уменьшилось в четыре раза. Руководитель ФНС России Михаил Мишустин одобрил инициативу касаемо последующего уменьшения проверок петербургских предпринимателей.
Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга усилят меры по сохранению здоровья женщин.
Фото:pixabay
Обсуждение ( 0 )