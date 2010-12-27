Смольный намерен создать в Петербурге комфортные условия для бизнеса

Проверки уменьшат в два раза.

Власти города на Неве намерены создать в Петербурге комфортные условия для бизнеса. Об этом парламентарии заявили на заседании коллегии Федеральной налоговой службы.

Так, в Северной столице сократят в два раза проверки малых и средних предпринимателей. Таким образом власти Петербурга добьются снижения нагрузки на бизнес и создание соответствующих условий.

Отметим, что за последние пять лет количество проверок уменьшилось в четыре раза. Руководитель ФНС России Михаил Мишустин одобрил инициативу касаемо последующего уменьшения проверок петербургских предпринимателей.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга усилят меры по сохранению здоровья женщин.

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