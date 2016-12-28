На выставке "Под одной крышей" вдохнули новую жизнь даже в пластиковые бутылки

В Петербурге открылась выставка, посвященная экологии. Здесь все желающие могут не только углубиться в серьезную тематику защиты окружающей среды, но и своими глазами увидеть экспозиции в стиле "артсайклинг", где художники делают из совершенно, на первый взгляд, ненужных вещей целые произведения искусства.

В природе одно связано с другим, и нет в ней ничего случайного. И если выйдет случайное явление – ищи в нем руку человека. Эта цитата русского писателя Михаила Пришвина остается актуальной по сей день. Люди настолько привыкли мусорить на улицах, загрязнять воду и воздух, что это уже кажется нормой. 8 февраля в Национальной библиотеке открылась выставка "Под одной крышей", цель которой напомнить петербуржцам, как важно сохранять природу и оставаться с ней в гармонии.

"Любое наше неосторожное действие может уничтожить и нашу среду обитания, и планету в целом, тому уже есть, к сожалению, плачевные примеры. И выставка призвана напомнить об этом, о том, что природа необходима нам, а мы необходимы природе и надо жить как-то в согласии" -говорит организатор выставки Алексей.



На выставке представлены самые разнообразные книги, которые освещают проблемы экологии больших городов, рассказывают об объектах Всемирного наследия ЮНЕСКО, и о том, как защищена природа на сегодняшний день. Каждый петербуржец сможет найти в выставке что-то свое.Один из книжных разделов станет настоящим проводником в национальный парк Республики Коми "Югыд Ва", который, как известно, является самой большой и особо охраняемой территорией нашей страны. А самым любознательным жителям северной столицы может приглянуться часть экспозиции "Экология своими руками", которая расскажет, как горожане могут защитить окружающую среду.



"Экология своими руками - это возможно, это здорово и необходимо. Думаю, что такие вдохновляющие примеры могли помочь людям, каким-то образом произвести переоценку своего понимания экологической ситуации и того, что общественная иннициатива снизу - это реально" - размышляет организатор.



А это одна из самых необычных частей экспозиции. Работы эко-художницы Гюзели Амировой, выполненные в стиле "артсайклинг". Материалом для этого произведения искусства служат обычные пластиковые бутылки, стаканчики, и все, что люди привыкли не задумываясь выбрасывать в мусорный контейнер. Художница не просто создала интересную композицию, а вдохнула в, казалось бы, ненужные вещи совершенно новую жизнь.





Видео: PiterTV

Видео-вставка: YouTube, БАЛТИКА ТВ BALTIC TV

Фото: orangesmile.com