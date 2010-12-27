На станции "Площадь Восстания" человек прыгнул с платформы под поезд

В петербургском метро мужчина бросился на рельсы станции "Площадь Восстания".

Сегодня днем, 12 мая, в петербургском метрополитене человек прыгнул с платформы на рельсы. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. По их словам, ЧП произошло в 19.10 на станции "Площадь Восстания". Неизвестный бросился вниз, когда вдалеке уже показались огни приближающегося поезда. Однако машинист успел затормозить, чем спас несчастного петербуржца от смерти.

Через несколько минут сотрудники метрополитена обесточили рельсы и подняли странного горожанина на платформу. На место происшествия также прибыли представители МВД. Полиция пригласила "прыгуна" на беседу, его дальнейшая судьба неизвестна. Этот страшный случай вызвал некоторую задержку в движении поездов по "красной ветке": задержка ударила по людям, которые в вечерний час-пик возвращались с работы домой.

На фото с места происшествия видно, что на рельсы прыгал мужчина в белых штанах и черной куртке. Поезд затормозил всего в 5 метрах от несчастного.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург