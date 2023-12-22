Светофор отключат на площади Восстания 25 февраля

В воскресенье, 25 февраля, на перекрёстке Невского проспекта, Лиговского проспекта и площади Восстания планируется отключение светофора. Информацию об этом передаёт пресс-служба СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".
Водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и учесть данную информацию при выборе маршрута.
Ранее мы сообщили о том, что новый светофор подключен в Красногвардейском районе.
Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все