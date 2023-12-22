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Светофор отключат на площади Восстания 25 февраля
Сегодня, 12:57
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Светофор отключат на площади Восстания 25 февраля

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РЕчь идёт о светофоре на перекрёстке Невского проспекта, Лиговского проспекта и площади Восстания.

В воскресенье, 25 февраля, на перекрёстке Невского проспекта, Лиговского проспекта и площади Восстания планируется отключение светофора. Информацию об этом передаёт пресс-служба СПб ГКУ "Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга".

Водителям настоятельно рекомендуется быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и учесть данную информацию при выборе маршрута.

Ранее мы сообщили о том, что новый светофор подключен в Красногвардейском районе.

Фото: Pxhere (носит иллюстративный характер)

Теги: площадь восстания, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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