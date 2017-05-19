Уходящий в отставку гендиректор "Метростроя" хочет выдвинуть на свой пост сына

Генеральный директор "Метростроя" Вадим Александров собирается сложить с себя полномочия. Он сказал, что на свою должность будет выдвигать своего сына, который является акционером компании.

В компании "Метрострой" меняется руководство: генеральный директор Вадим Александров заявил, что собирается сложить свои полномочия. Смена руководства произойдет на внеочередном собрании акционеров, которое состоится 19 июня.

Сегодня действующий гендиректор рассказал, кого он будет выдвигать на свой пост. Предлагать кандидата может каждый из акционеров, имеющий долю не менее 2%. Александров планирует предложить своего сына Николая.

Младший Александров занимал должность заместителя директора "Метростроя" с 2006 года. У него в руках 24,15% акций компании. Для сравнения, у его отца 13,62%.

Ранее Piter.tv уже писал об этой теме. "Метрострой" готовится к смене руководителя: место Александрова может занять его сын.