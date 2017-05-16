"Метрострой" готовится к смене руководителя: место Александрова может занять его сын

Стало известно, что вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора "Метростроя" внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров предприятия. Место Вадима Александрова может занять его сын Николай.

"Метрострой" может сменить генерального директора. Вопрос о прекращении полномочий действующего директора Вадима Александрова внесен в повестку дня внеочередного собрания акционеров. Встречу назначили на 19 июня. Можно предположить .что речь идет о готовности гендиректора покинуть свой пост. Не исключено, что это связано с судебными тяжбами с его участием и скандалами вокруг стадиона на Крестовском.

Близкие к компании источники рассказали "Фонтанке", что место Вадима Александрова может занять его сын Николай. В руках у Александрова-младшего 25,15% акций компании. Больше только у "Петербургского метрополитена". Даже у его отца на руках только 13,62%. Хотя в целом на семью Александровых приходится немалая доля предприятия.