Вонючие бочки стали источником запаха газа на полигоне "Красный Бор"

На полигоне ядовитых отходов "Красный Бор" найдены подозрительные металлические бочки. Возможно, именно они стали источником запаха газа, который напугал жителей юга города.

Чиновники Росприроднадзора опубликовали первый отчет об экстренной проверке полигона опасных отходов "Красный Бор" под Петербургом. Об этом пишет "Фонтанка". Ревизия была проведена 18 января, спустя двое суток после массовых жалоб горожан на запах газа. Сразу несколько жителей южных микрорайонов Северной столицы 16 января сообщили о том, что в воздухе слишком сильно пахнет парами метила. Подозрения СМИ и экспертов сразу пали на "Красный Бор", но документального подтверждения этой версии не было.

Теперь же Росприроднадзор считает, что установил источник неприятного запаха. На полигоне были найдены две крупные бочки по 2 кубическим метра объема со следами внешнего воздействия. Именно эти конструкции находились в эпицентре "газового облака", которое действительно ощущается на полигоне. Особенно сильно пахла одна из этих подозрительных бочек. Эксперты охарактеризовали запах именно как "метил(этил)меркаптан.

Теперь им предстоит провести более тщательную экспертизу объектов, чтобы доказать наличие следов опасного газа на бочках. Кроме того, необходимо понять: была ли проведена утилизации отходов по всем правилам, не происходил ли незаконный "слив" газа из столь крупной "тары". Кстати, чиновники Россельхознадзора уже опубликовали фото опасных объектов, обнаруженных ими.

Фото: Россельхознадзор