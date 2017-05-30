Последний отопительный в Петербурге сезон стал самым длинным за 37 лет

Минувший отопительный сезон продлился 242 дня. На подготовку к сезону 2017-2018 годов в Северной столице собираются потратить 66,5 миллиардов рублей.

Председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук рассказал, что прошедший отопительный сезон составил 242 дня. Это самый большой показатель за последние 37 лет, то есть с 1980 года. Причиной этого стали ранняя зима и холодная весна.

К предстоящему отопительному сезону экспертам предстоит подготовить 29 тысяч зданий. Из них в 23,1 тысячах проживают люди. В этом году на подготовку и развитие топливно-энергетического комплекса в Северной столице пустят 66,5 миллиарда рублей. Из городского бюджета выделят 12,9 миллиардов рублей.

Сумма в этом году на более чем десять миллиардов больше, чем в прошлом. В 2016 на подготовку к отопительному сезону ушло 55,1 миллиарда рублей.

С 22 мая в городе проходят испытания теплосетей. Каждый день на целостность проверяют трубы разных котельных в городе. Например, вчера Piter.tv сообщал, что из-за испытаний теплосетей в четырех районах Петербурга будет небезопасно.

Видео: Instagram