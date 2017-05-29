Из-за испытаний теплосетей в четырех районах Петербурга будет небезопасно

Теплосети продолжают проводить испытания своих трубопроводов. Сегодня испытания пройдут в Колпинском, Красногвардейском, Приморском и Пушкинском районах.

С наступлением тепла и окончанием отопительного сезона в Северной столице почти каждый день проходят различные испытания теплосетей. Не стал исключением и понедельник, 29 мая. Сегодня гидравлические тесты сетей будут в Приморском, Колпинском, Пушкинском и Красногвардейском районах. Из-за испытания в районах может быть небезопасно, ведь они часто приводят к прорывам труб. Горячая вода заливает припаркованные автомобили и угрожает обварить пешеходов.

Проверять на прочность в Приморском районе будут трубы, идущие от котельной в поселке Лисий Нос. А в Колпинском районе горячую воду пустят по распределительным сетям от котельных на улице Южной в поселке Понтонный.

Распределительные сети трех котельных проверят в Красногвардейском районе. Нагретую воду пустят от печей в доме 29 корпус 2 на Новочеркасском проспекте, а также от двух на Малоохтинском проспекте: в доме 12 корпус 2 и доме 55 корпус 2. В Пушкине проверка пройдет на котельной в доме 69а на Павловском шоссе.

Прохожих просят избегать разливов горячей воды и сразу же сообщать о них в экстренные службы.

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