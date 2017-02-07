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Появилось видео мощного пожара на заводе "Электронстандарт-прибор" в Гатчине

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Сильное возгорание возникло в действующем цеху предприятия в промзоне Гатчины. Сообщается, что на заводе рухнула кровля в результате пожара.

Сильный пожар разгорелся на заводе "Электронстандарт-прибор" в Гатчинском районе Ленобласти. Огонь охватил действующий цех предприятия. О возгорании в МЧС сообщили в 11.25. Уже в 11.43 в помещении обрушилась полностью вся крыша на площади около тысячи метров.

Сообщается, что рабочие успели выбежать из помещения до обрушения кровли. Однако точной информации о пострадавших или жертвах пожара пока нет. На месте работают сразу несколько отрядов спасателей и бойцы воинской части.

Появилось видео мощного пожара на заводе "Электронстандарт-прибор" в Гатчине

Очевидцы выкладывают в сеть фотографии и видео с места событий. Из полыхающего цеха поднимается огромный столб черного дыма. Из-за этого ЧП видно из отдаленный районов Гатчины.

Предварительно, в цеху вспыхнул утеплитель. В помещении располагается производство арендатора. Завод "Электронстандарт" в Гатчине специализируется на выпуске систем безопасности и охраны, в том числе противопожарных системах.

Появилось видео мощного пожара на заводе "Электронстандарт-прибор" в Гатчине

Появилось видео мощного пожара на заводе "Электронстандарт-прибор" в Гатчине

На прошлой неделе из-за возгорания в опасности оказались двое несовершеннолетних. В Невском районе детей из горящей квартиры спасли через окно.

Фото: ВКоантакте / Георгий Суханов

Видео: Youtube / Georgy Sukhanov

Теги: гатчина , мчс , новости спб , огонь , пожар
Категории: Происшествия

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