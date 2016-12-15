На фиолетовой ветке метро Петербурга запустили один из самых быстрых Wi-Fi в мире

На еще одной ветре петербургского метрополитена появилась сеть беспроводного интернета. Теперь пассажиры могут воспользоваться одним из самых быстрых Wi-Fi в мире на фиолетовой ветке.

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин заявил, что н пятой линии подземки Петербурга запустили беспроводной интернет. Компания "МаксимаТелеком" запустила оборудование, раздающее Интернет со скоростью до 200 мегабит в секунду. Аппаратура для Wi-Fi стоит на всех 36 составах, работающих на ветке. В тоннелях смонтировали более 80 базовых станций. В каждом вагоне к сети могут подключаться до 200 абонентов.

Если пользователь не подключался к сети MT_FREE ранее (то есть на оранжевой ветке подземки), то ему придется пройти авторизацию.

К концу года беспроводной интернет появится на всех ветках петербургского метрополитена. Запуск сети является частью подготовки к Чемпионату мира по футболу.

Ранее Piter.tv сообщал, что оборудования для Wi-Fi начали устанавливать на зеленой ветке метро Петербурга.