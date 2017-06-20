Оборудования для Wi-Fi начали устанавливать на зеленой ветке метро Петербурга

Специалисты установили первый телекоммутационный шкаф для раздачи беспроводного интернета на станции метро "Приморская".

В пресс-службе метрополитена сообщили, что началась установка оборудования для раздачи беспроводного интернета на третей линии подземки. Первый телекоммутационных шкаф с зелеными наклейками появился на станции метро "Приморская".

Проект обеспечения петербургской подземки интернетом будет закончен до конца этого года. 30 мая прошло торжественное открытие сети на четвертой или оранжевой линии. Вместе с этим идет оснащение оборудованием пятой или фиолетовой ветки.

Для использования интернета пользователям придется пройти идентификацию с помощью смартфона или планшета. Это можно сделать с помощью номера телефона или аккаунта на сайте Госуслуг.

Фото: пресс-служба метрополитена Петербурга