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Asyaromanenkova
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Оборудования для Wi-Fi начали устанавливать на зеленой ветке метро Петербурга

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Специалисты установили первый телекоммутационный шкаф для раздачи беспроводного интернета на станции метро "Приморская".

В пресс-службе метрополитена сообщили, что началась установка оборудования для раздачи беспроводного интернета на третей линии подземки. Первый телекоммутационных шкаф с зелеными наклейками появился на станции метро "Приморская".

Проект обеспечения петербургской подземки интернетом будет закончен до конца этого года. 30 мая прошло торжественное открытие сети на четвертой или оранжевой линии. Вместе с этим идет оснащение оборудованием пятой или фиолетовой ветки.

Для использования интернета пользователям придется пройти идентификацию с помощью смартфона или планшета. Это можно сделать с помощью номера телефона или аккаунта на сайте Госуслуг.

Оборудования для Wi-Fi начали устанавливать на зеленой ветке метро Петербурга

Фото: пресс-служба метрополитена Петербурга

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Теги: wi fi в метро спб , новости питера , новости спб , оборудование для wi fi
Категории: Новости СПб

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