На Торфяной дороге автобус сбил женщину-нарушительницу

Пассажирский автобус сбил женщину в Приморском районе. Пострадавшая скончалась на месте. Сообщается, что она переходила дорогу вне пешеходного перехода.

В четверг, 16 февраля, в Приморской районе Петербурга произошло ДТП с автобусом и пешеходом. Женщина угодила под колеса пассажирского транспорта около шести часов вечера. Авария произошла неподалеку от дома 8/2 на Торфяной дороге.

От полученных травм женщина скончалась на месте. К месту аварии вызвали врачей скорой помощи. Однако они не смогли помочь пострадавшей и только констатировали ее смерть. На вид ей было около 45-50 лет.

В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти уточнили, что наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. Скорее всего, пострадавшая перебегала дорогу в неположенном месте.

В ДТП попал автобус 125 маршрута. За рулем сидел 36-летний водитель.

Накануне вечером в погоне за нарушителем машина ДПС протаранила легковушку. Обе машины, участвовавшие в ДТП, серьезно повредились. А врачи оказывали помощь двум пострадавшим, затем их отвезли в больницу. Пока не известно, кто был виноват в аварии. Подробности выясняют коллеги пострадавших из ДПС.