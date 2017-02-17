В погоне за нарушителем машина ДПС протаранила легковушку

В Сосновом Бору после лобового столкновения госпитализированы стражи порядка.

Накануне вечером, 16 февраля, жители Ленобласти наблюдали погоню, которая, к сожалению, завершилась аварией. Дорогу не поделили два автомобиля: легковушка и патрульная машина. На большой скорости сотрудники ДПС протаранили иномарку, или наоборот. В данный момент выясняют детали происшествия.

Предположительно, правоохранители устроили погоню за нарушителем. Однако, что-то пошло не так, и они сами угодили в ДТП. На кадрах можно заметить, что в результате аварии KIA влетела в деревья, а патрульную машину выбросило на обочину. Очевидцы происшествия незамедлительно вызвали спасательные службы. Прибывшие на место аварии медики госпитализировали двух пострадавших, в том числе и сотрудника дорожной полиции.

Известно, что инцидент произошел около 17:00. Кто виноват в ДТП, предстоит выяснить стражам порядка.

Ранее мы сообщали, что появилось видео, на котором неизвестный устроил погоню со стрельбой на Приморском шоссе.

Фотографии: группа вконтакте, Мой Сосновый Бор