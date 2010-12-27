На Солдата Корзуна девушка выпала из окна 8 этажа: ее поймали одеялом

На улице Солдата Корзуна девушка выжила после падения с высоты 8 этажа.

Сегодня днем, 18 мая, в Кировском районе Петербурга горожане предотвратили гибель молодой петербурженки. Как сообщают очевидцы, около 12 часов дня 25-летняя девушка выпала из окна 8-го этажа в доме №3 по улице Солдата Корзуна. Местные жители за несколько минут до этого заметили человека, который странно свисал с подоконника жилого здания. Сначала люди пытались помочь девушке словом и старались докричаться до него. Позже они принесли из своих квартир несколько одеял и простыней, чтобы смягчить возможное падение человека.

В результате такая импровизированная помощь подействовала. Через несколько минут девушка сорвалась вниз и упала на сваленные в кучу одеяла. По словам очевидцев, она получила серьезные травмы, но выжила. На месте ЧП уже работают правоохранители и медики скорой помощи. Свидетели падения подозревают, что несчастная могла находиться "под наркотиками". Во всяком случае, он выпала из окна квартиры, у которой есть нехорошая репутация "молодежного притона".

Очевидцы не сомневаются, что девушка выживет после такого падения. Подробности случившегося уточняются.

Фото: Мегаполис