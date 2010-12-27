На Северном проспекте прорвало трубу: кипяток затопил парковку

В Петербурге произошла мощная коммунальная авария.

В Петербурге прохудилась еще одна крупная коммунальная система. На Северном проспекте в послеобеденное время лопнула труба с горячей водой. Вода от этого прорыва поднялась над асфальтом и затопила придворовую территорию. Фото последствий коммунального ЧП уже появились в Сети. По последним данным, прорыв случился в 100 метрах от здания №63, корпус 2.

На кадрах, опубликованных "ВКонтакте", видно, что кипяток залил крупную парковку с автомобилями. Кроме того, вода заполнила дворовую дорогу, по которой продолжают ездить машины. По состоянию на 16 часов местные жители все еще не видели коммунальщиков в зоне прорыва. Не исключено, что ЧП связано с традиционными весенними испытаниями теплосетей в Петербурге.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург