На Доблести водитель наехал на мать с двумя детьми, перебегавшими дорогу на красный

ДТП с участием пешеходов произошло около пересечения улиц Доблести и Маршала Казакова. По словам очевидцев, женщина с двумя детьми перебегала дорогу на красный свет.

Свидетели рассказывают, что на улице Доблести произошла авария с участием пешеходов. Белый Opel наехал на переходившего дорогу человека. Как уточняют очевидцы, под колесами оказался ребенок. Он вместе с мамой и еще одним малышом перебегал дорогу на красный сигнал светофора.

"Женщина с двумя детьми перебегала дорогу на красный, старшего мальчика сбил опель, разбита голова и не может наступить на ногу", - пишет в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" участница Любовь Гаджиева.

На месте происшествия работают экстренные службы. Подъехали сотрудники полиции, карета скорой помощи, а также спасатели. Обстоятельства аварии выясняются. Информации о точных травмах пострадавшего пока нет.

Пользователи группы спорят о том, что виноват в аварии. Одни обрушают гнев на водителя, который не увидел пешеходов. Другие же замечают, что горожане часто нарушают правила дорожного движения, тем самым ставя под угрозу свою жизнь и судьбу водителей.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург