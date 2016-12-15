СК просит петербуржцев помочь с поиском предполагаемого убийцы

Следственный комитет обратился за помощью в поимке подозреваемого в убийстве к горожанам. Правоохранители просят сообщить информацию о незнакомце, попавшем на камеры видеонаблюдения.

Главное следственное управление Следственного комитета по Петербургу обратилось за помощью к жителям Северной столицы. Сотрудники СК просят горожан опознать по фотографии предполагаемого убийцу. Подозреваемый попал на запись камеры видеонаблюдения.

Следователи Центрального района расследуют уголовное действо, возбужденное по статье "Убийство". Тело 51-летнего мужчины нашли вечером 21 мая около дома 3е на Миргородской улице. На трупе по всему туловищу и голове были следы многочисленных колото-резанных ранений.

После изучения записей с камер наблюдения, следователи установили лицо предполагаемого убийцы. По стоп-кадру записи петербуржцев и просят опознать подозреваемого. Обо всей информации просят сообщать в полицию.

Фото: ГСУ СК РФ по СПб