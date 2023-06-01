СК опубликовал видео с допроса подозреваемого в убийстве главы дагестанского села Рубас

Задержанный объяснил мотив совершенного преступления.

СК РФ опубликовал видео с допроса подозреваемого в убийстве главы дагестанского села Рубас Гаджикурбана Байрамбекова. Ролик появился в Telegram-канале ведомства.

58-летний Садик Таимбов объяснил мотив совершенного преступления. По его словам, глава села не давал ему документы на его законный дом. Позже мужчина узнал, что Байрамбеков переоформил дом на другого человека, пока тот лежал в больнице. Задержанный подчеркнул, что после этого он принял решение застрелить главу администрации, а спустя время позвонил в экстренные службы и признался в случившемся.

Ранее мы сообщали, что в Дагестане задержали подозреваемого в убийстве главы села.

Видео: Telegram / Следком