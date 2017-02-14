Молодой мужчина выжил после падения с шестого этажа

В Петербурге врачи спасают молодого мужчину, которого привезли накануне вечером от дома на Малой Балканской с кататравмой. Как сообщается, 22-летний молодой человек по невыясненным причинам выпал из окна квартиры, расположенной в доме №58 по этой улице.
Его госпитализировали в НИИ скорой помощи с сочетанной кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой головы, закрытой травмой живота, открытым переломом обеих голеней, травматическим шоком. Юноша находится в тяжелом состоянии.
Обстоятельства происшествия выясняются. Отмечается, что молодой человек выжил чудом: он упал с высоты восемнадцати метров.
Видео: из архива