Молодой мужчина выжил после падения с шестого этажа

Медики сражаются за жизнь молодого мужчины из Купчино

В Петербурге врачи спасают молодого мужчину, которого привезли накануне вечером от дома на Малой Балканской с кататравмой. Как сообщается, 22-летний молодой человек по невыясненным причинам выпал из окна квартиры, расположенной в доме №58 по этой улице.

Его госпитализировали в НИИ скорой помощи с сочетанной кататравмой, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, закрытой травмой головы, закрытой травмой живота, открытым переломом обеих голеней, травматическим шоком. Юноша находится в тяжелом состоянии.

Обстоятельства происшествия выясняются. Отмечается, что молодой человек выжил чудом: он упал с высоты восемнадцати метров.

Видео: из архива