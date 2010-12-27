Министерство культуры душит авторское кино

Министр культуры анонсировал законопроект о пятимиллионных сборов для создателей российских фильмов. Эксперты говорят, что это крах для авторского и документального кино.

Сам документ еще никто не видел, однако высказывание Владимира Мединского и главы Фонда кино Антона Малышева ясно дали понять, что грядущие изменения сильно повлияют как на зрителей, так и на создателей фильмов.

Минкульт отмечает, что при получении прокатного удостоверения российские картины будут платить 5 миллионов, но потом Фонд кино будет им возмещать эти деньги.

«Деньги будут возмещаться в порядке конкурса на получение господдержки в прокате», – со ссылкой на Антона Малышева добавляют СМИ.

Эксперты отмечают, что для создателей боевиков и блокбастеров эта сумма не так велика, но для авторского и документального кино она неподъемная.

Информация о пятимиллионных сборах поставила в тупик не только создателей, но и тех, кто внимательно следил за обсуждением законопроекта и даже участвовал в его разработке.

Новость поставила в тупик и генерального директора "Ленфильма" Эдуарда Пичугина. По его словам, они с Мединским обсуждали протекционизм для отечественного контента, для фильмов, производимых в России, так как с ними борется иностранный контент.

" У меня был вопрос, почему именно пять миллионов, а не миллион или десять, экономисты должны были просчитать сумму. И была просьба министерства, чтобы эти средства шли в Фонд кино и выделялись на маркетинговую поддержку картин, которые выходят в прокат. Мы посчитали: если работу иностранных компаний на рынке таким образом отрегулировать, то Фонд кино получит около миллиарда рублей дополнительных средств, которые будут распределены для поддержки российского продукта" - недоумевает Эдуард Пичугин.

При этом генеральный директор "Ленфильма" отмечает, что такая сумма окажется слишком большой даже для его киностудии.

На нововведение отреагировали и другие представители мира кино.

Критик Антон Долин назвал эту меру "самоубийственной".

Фонд кино ответил, как именно будет происходить процесс: " «Фонд кино будет компенсировать эту сумму создателям отечественных картин, подавшим соответствующую заявку. Кроме того, прорабатывается механизм, с помощью которого компенсировать сумму обязательных отчислений будут и некоторым иностранным лентам. Речь идет о кинокартинах, обладающих высокой художественной ценностью. Предполагается, что отбирать такие фильмы будет специальная комиссия, созданная при Фонде кино».

На подобное заявление также отреагировал продюсер Сэм Клебанов, посетовав на чиновников, которые будут принимать решения.

Глава «Лендока» Алексей Тельнов тоже встретил нововведение в штыки. По его мнению, введение оценивающей комиссии означает создание монополии на производство и показ кино: свободное кино перестанет существовать. Тельнов также отметил, что теперь производителям дорога только в индустрию сериалов.